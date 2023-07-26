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19:20, 26 июля 2023Ценности

Викторию Бекхэм подняли на смех в сети из-за огромных сапог

Дизайнера Викторию Бекхэм подняли на смех в сети из-за огромных желтых сапог MSCHF и Crocs

Фото: @victoriabeckham

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла в свет в необычном образе и подверглась насмешкам в сети. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, журналисты обратили внимание на фото 49-летней знаменитости, которое она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размешенном снимке звезда позирует в черном платье и огромных желтых сапогах с перфорацией, созданных американским брендом MSCHF в коллаборации с известной обувной маркой Crocs.

Читатели издания не оценили образ Бекхэм и подняли ее на смех в комментариях под материалом. «Эти ботинки скоро будут в ведре», «Эти сапоги смотрятся нелепо, как и она сама», «Просто ужасно. Сними их немедленно», «Ужасный внешний вид», «Из-за таких ботинок можно ноги переломать», — высказывались они.

В апреле Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркале в платье длины макси лавандового цвета с рюшами. Пользователи сети не оценили дизайн данного наряда и сравнили его с туалетной бумагой.

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    Мария Винар
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