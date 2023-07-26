В Китае указали на роковую ошибку США

CGTN: поставка кассетных боеприпасов Киеву станет для украинцев ночным кошмаром

Власти США выпустили дьявола из ящика Пандоры своим решением о поставке кассетных боеприпасов Киеву. Об этом заявил обозреватель китайского издания CGTN Синь Пин.

Он отметил, что отправка этого опасного оружия станет для украинцев «ночным кошмаром», который будет преследовать их годами. Синь Пин считает, что американские политиков не волнуют жизни население и скорейшее решение конфликта.

«Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир», — подчеркнул обозреватель.

Американский военно-промышленный комплекс не позволит так легко закончить боевые действия на Украине, подытожил эксперт.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Позже в посольстве России в Вашингтоне заявили, что заверения Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.

В диппредставительстве добавили, что применение Киевом оружия кассетного типа против гражданского населения доказывает, что США теряют контроль над своими марионетками.