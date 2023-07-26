Популярная модель OnlyFans раскрыла самое большое заблуждение о секс-индустрии

Популярная канадская модель Лаура Дезире, публикующая откровенный контент на платформе OnlyFans, раскрыла самое большое заблуждение о секс-индустрии. О том, какое распространенное мнение о работниках этой сферы на самом деле является ошибочным, она рассказала в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

«Самое большое заблуждение — это то, что профессионалы любой сферы секс-бизнеса стыдятся самих себя, негативно относятся к самим себе», — заявила Дезире, отвечая на вопрос о том, какой миф о работниках индустрии для взрослых является наиболее популярным.

Как утверждает модель, люди, которые связаны с секс-индустрией, гордятся своим выбором. Дезире заявила, что представители этой сферы во время работы узнают много нового о себе, а также борются с предрассудками относительно их деятельности. По ее мнению, тех, кто выбрал такой карьерный путь, можно считать «настоящими воинами».

В том же подкасте Дезире назвала главные ошибки, которые совершают мужчины в постели. По ее словам, наиболее частыми ошибками являются торопливость и неумение озвучивать свои желания и фантазии.