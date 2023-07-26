Раскрыты пять действенных способов предотвратить появление морщин

Блогерша Сара Пальмира призвала умываться дважды в день для предотвращения морщин

Блогерша Сара Пальмира раскрыла пять действенных способов, которые помогают предотвратить появление морщин. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 300 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом sarahpalmyra рассказала, что для гладкой и ровной кожи необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем. Помимо этого, она призвала отказаться от регулярного отшелушивания, поскольку это разрушает кожный барьер и делает лицо тусклым и раздраженным.

Пальмира также напомнила, что дважды в день стоит умываться подходящими по типу кожи средствами и удалять декоративную косметику. Кроме того, по словам девушки, ключевую роль играет увлажнение и питание с помощью сывороток и кремов.

В заключение юзерша рассказала, что уделяет особое внимание качественному сну, не употребляет алкоголь и справляется со стрессом без ущерба для организма, что позволяет ей выглядеть молодо и свежо.

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