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12:40, 26 июля 2023Ценности

Раскрыты пять действенных способов предотвратить появление морщин

Блогерша Сара Пальмира призвала умываться дважды в день для предотвращения морщин

Фото: Unsplash

Блогерша Сара Пальмира раскрыла пять действенных способов, которые помогают предотвратить появление морщин. Соответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 300 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом sarahpalmyra рассказала, что для гладкой и ровной кожи необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем. Помимо этого, она призвала отказаться от регулярного отшелушивания, поскольку это разрушает кожный барьер и делает лицо тусклым и раздраженным.

Пальмира также напомнила, что дважды в день стоит умываться подходящими по типу кожи средствами и удалять декоративную косметику. Кроме того, по словам девушки, ключевую роль играет увлажнение и питание с помощью сывороток и кремов.

В заключение юзерша рассказала, что уделяет особое внимание качественному сну, не употребляет алкоголь и справляется со стрессом без ущерба для организма, что позволяет ей выглядеть молодо и свежо.

Ранее в июле 55-летняя певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. На размещенном снимке исполнительница продемонстрировала обнаженные ноги во время процедуры лифтинга. Так, на фото было видно, как косметолог воздействует на кожу звезды специальным аппаратом.

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    Екатерина Ештокина
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