Медведь с зоофермы напал на россиянку и ее малолетнюю дочь

В Тульской области медведь с зоофермы напал на женщину и ее малолетнюю дочь

В Алексине Тульской области медведь с зоофермы напал на женщину и ее малолетнюю дочь. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Как сообщило ведомство, 23 июля во время посещения зоофермы 27-летняя россиянка с ребенком подошли к вольеру с хищниками, который не был оборудован защитным ограждением. В результате находившийся внутри медведь просунул лапу сквозь решетку и ударил женщину и ее дочь. В больнице врачи диагностировали у них травмы рук.

В СК сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей. Сейчас следователи устанавливают остальные обстоятельства произошедшего.

Ранее на курильском острове Итуруп медведь напал на сторожа, который пытался защитить от него свою собаку. Когда россиянин отгонял от питомца хищника, тот набросился на мужчину. Пострадавшего госпитализировали в Курильскую ЦРБ, угрозы его жизни нет.