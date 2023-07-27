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08:00, 27 июля 2023Мир

В МИД заявили о попытках Запада сорвать саммит Россия — Африка

Замглавы МИД Богданов: попытки Запада сорвать саммит Россия — Африка провалились

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Попытки стран Запада сорвать проведение второго саммита Россия — Африка в Петербурге провалились, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, мероприятие посетило не меньше участников, чем первый саммит. Как указал дипломат, участие в саммите приняли около «20 первых лиц, много вторых». Он указал на то, что Москва ничего не навязывает. «В отличие от Запада мы уважаем суверенное равенство государств, как закреплено в Уставе ООН», — подчеркнул он.

Богданов отметил, что нынешнее состояние отношений России и африканских государств — «это реальные дела на принципах взаимности и равноправного диалога».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности.

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    Марина Совина
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