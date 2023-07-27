Стало известно о состоянии пассажиров рухнувшего вертолета Ми-8 в Алтае

Mash: трое пассажиров рухнувшего в Алтае Ми-8 в тяжелом состоянии, у них 90% ожогов тела

Трое пассажиров вертолета Ми-8, который рухнул в Республике Алтай, находятся в тяжелом состоянии, у них 90 процентов ожогов тела. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, всего на борту воздушного судна находилось 16 человек. По предварительной информации, все они возвращались с Белухи — высочайшей горной вершины Сибири.

Пострадавших граждан госпитализируют вертолетами в Горно-Алтайск, пишет Telegram-канал Shot.

27 июля вертолет Ми-8 рухнул в селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Уточнялось, что при заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода и упало.

По данным РИА Новости, в результате ЧП, по предварительной информации, пострадали семь человек, еще шестерых не удалось спасти.