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12:14, 27 июля 2023Россия

Стало известно о состоянии пассажиров рухнувшего вертолета Ми-8 в Алтае

Mash: трое пассажиров рухнувшего в Алтае Ми-8 в тяжелом состоянии, у них 90% ожогов тела

Фото: Telegram-канал Mash

Трое пассажиров вертолета Ми-8, который рухнул в Республике Алтай, находятся в тяжелом состоянии, у них 90 процентов ожогов тела. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, всего на борту воздушного судна находилось 16 человек. По предварительной информации, все они возвращались с Белухи — высочайшей горной вершины Сибири.

Пострадавших граждан госпитализируют вертолетами в Горно-Алтайск, пишет Telegram-канал Shot.

27 июля вертолет Ми-8 рухнул в селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Уточнялось, что при заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода и упало.

По данным РИА Новости, в результате ЧП, по предварительной информации, пострадали семь человек, еще шестерых не удалось спасти.

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    Анна Щербакова
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