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14:30, 27 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 10 лет за участие в «Правом секторе» и подготовку теракта

Сторонник «Правового сектора» из Ставрополья получил 10 лет за подготовку теракта

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Виктора Бачинина за участие в экстремистской организации и подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе

Мужчина также признан виновным в незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Первые три года он проведет в тюрьме. Также суд оштрафовал его на 210 тысяч рублей.

Суд установил, что в январе 2022 года Бачинин, проживающий в селе Михайловске, нашел электродетонатор и тротиловую шашку, которые спрятал в подвале и там хранил. 9 февраля 2022 года он вступил в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор», а затем склонял знакомого пополнить ее ряды.

В марте того же года он в интернете изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к его изготовлению, чтобы совершить с его использованием теракт, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

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    Любовь Ширижик
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