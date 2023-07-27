В России появился электрокроссовер в полтора раза дешевле «Москвича»

«Газета.Ru»: в РФ появился китайский кроссовер Baojun Yueye за 2,5 млн рублей

В России появился китайский электрокроссовер Baojun Yueye. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные дилеров Московской области.

Стоимость автомобиля варьируется от 2,3 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Таким образом, китайский автомобиль оказывается недорогой альтернативой электрокроссоверу «Москвич 3е». Последний можно приобрести за 3,558 миллиона.

Baojun — торговая марка недорогих автомобилей из КНР, созданная объединением компания General Motors, SAIC Motor и Wuling Automobile Company Limited. Кроссовер появился на китайском рынке в мае 2023 года.

Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью 68 лошадиных сил. Он может развивать максимальную скорость до 100 километров в час.

Ранее завод «Москвич» поднял цены на свои автомобили. Так, электрокроссвер «Москвич 3е» подорожал на 58 тысяч рублей. Бензиновый кроссовер «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» вырос в цене на 22 тысячи рублей, до 1,992 миллиона рублей.