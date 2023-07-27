Популярная юмористка с ТНТ записалась на секс-курсы и поделилась впечатлениями

Популярная юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Белла Малу рассказала, как записалась на курсы орального секса, но не смогла пройти их до конца. Впечатлениями от обучения она поделилась в выпуске программы «Это про меня 2», опубликованном во «ВКонтакте».

По словам юмористки, видеокурс стоил одну тысячу рублей. «Там была дама очень интеллигентного вида. (...) Там были склейки, потому что она не вывозит», — вспомнила Малу.

Она добавила, что пройти секс-курс их с подругой вдохновила история женщины, добившейся успеха и богатства с помощью умения соблазнять мужчин. «Мы такие [подумали], что мы что-то не так делаем, надо поучиться», — заявила юмористка. Однако, как уточнила Малу, они с подругой не смогли досмотреть видео до конца. «Мы включили и поняли, что не пойдет у нас. И мы закончили», — высказалась она.

Ранее другая участница «Женского стендапа» Надя Джабраилова пожаловалась на настойчивого поклонника. По ее словам, незнакомец заказал ей букет белых роз и предложил общаться. Юмористка ответила ему отказом.

