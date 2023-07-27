Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:24, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ записалась на секс-курсы и поделилась впечатлениями

Кадр: страница «Азамат Мусагалиев» во «ВКонтакте»

Популярная юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Белла Малу рассказала, как записалась на курсы орального секса, но не смогла пройти их до конца. Впечатлениями от обучения она поделилась в выпуске программы «Это про меня 2», опубликованном во «ВКонтакте».

По словам юмористки, видеокурс стоил одну тысячу рублей. «Там была дама очень интеллигентного вида. (...) Там были склейки, потому что она не вывозит», — вспомнила Малу.

Она добавила, что пройти секс-курс их с подругой вдохновила история женщины, добившейся успеха и богатства с помощью умения соблазнять мужчин. «Мы такие [подумали], что мы что-то не так делаем, надо поучиться», — заявила юмористка. Однако, как уточнила Малу, они с подругой не смогли досмотреть видео до конца. «Мы включили и поняли, что не пойдет у нас. И мы закончили», — высказалась она.

Ранее другая участница «Женского стендапа» Надя Джабраилова пожаловалась на настойчивого поклонника. По ее словам, незнакомец заказал ей букет белых роз и предложил общаться. Юмористка ответила ему отказом.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию судне

    В России предложили ввести вычет за лечение участников СВО

    В Бурятии 40 «черных копателей» напали на семерых полицейских

    Немецкий Volkswagen назвал цену продажи российских активов

    Голый «натурщик» вышел к художницам в московском парке и попал на видео

    Действующие на основе искусственного интеллекта протезы рук представят в Москве

    Вино признали полезным для сохранения молодости кожи

    Туристам раскрыли способ сэкономить на любимом курорте российских богачей

    Пленный боец ВСУ заявил о нехватке вооружения у Киева для контрнаступления

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике на море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости