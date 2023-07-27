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01:37, 27 июля 2023Мир

Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО

Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО и усилиях по сбору данных и изучению
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден серьезно относится к теме неопознанных летающих объектов (НЛО) и прикладывает усилия к сбору данных о них и изучению. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам чиновника, если бы американский лидер не считал случаи фиксирования пилотами НЛО, он не дал бы Пентагону указание создать соответствующий офис и начать сбор и анализ данных, а также их систематизацию для лучшего понимания этого явления.

Таким образом Кирби прокомментировал заявление экс-агента ЦРУ Дэвида Груша в ходе слушаний в конгрессе.

«У меня нет информации, которую я мог бы предоставить вам по этому вопросу, но президент определенно относится к проблеме неопознанных летающих феноменов серьезно», — отметил представитель Белого дома.

По словам Кирби, американская администрация разделяет мнение о том, что информация в этом вопросе должна быть максимально прозрачной.

Ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в конгрессе США о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними заявил, что в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были обнаружены нечеловеческие биотехнологии. Он уточнил, что правительство США готовит репрессии против него и его коллег за правду об НЛО.

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    Марина Совина
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