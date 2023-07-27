Представлявшиеся брокерами аферисты похитили у россиян 67 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде лжеброкеры обманом похитили 67 миллионов рублей у 37 граждан

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества из семи участников, которые похитили у 37 граждан 67 миллионов рублей, обещая высокие доходы от брокерской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальный бизнес аферисты вели под прикрытием зарубежной компании с 2014 года. Через два года члены группировки открыли представительство в Казани. Лжеброкеры обещали помочь гражданам с выгодными вложениями в биржевую торговлю валютой, принимая только наличные средства, а через некоторое время клиентам сообщали, что вложения обесценились в результате мирового финансового кризиса.

На самом деле фигуранты дела не занимались брокерской деятельностью, а внесенные гражданами средства были похищены. Пока следствие установило 37 обманутых вкладчиков, которые лишились 67 миллионов рублей.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Им избрана мера пресечения.