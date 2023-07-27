Возросло число пострадавших при крушении вертолета на Алтае

«Интерфакс»: число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до 10

Число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до 10. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Собеседник агентства пояснил, что у пострадавших были выявлены переломы и ожоги до 90 процентов тела. Предположительно, граждан доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса.

Представитель администрации уточнил, что вертолет Ми-8 после пожара оказался полностью уничтожен.

27 июля вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай Авиа», рухнул в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Борт выполнял туристический рейс.

При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода, упало и загорелось. В региональном управлении МЧС рассказали, что шесть человек, находившихся на вертолете, спасти не удалось.

Telegram-канал Mash опубликовал видео первых секунд после крушения вертолета Ми-8 на Алтае.