Названа причина крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай
Причиной крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай стали электрические провода
Причиной крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай стали электрические провода. Эту причину назвали в экстренных службах региона, сообщает ТАСС.
По данным спасателей, вертолет задел провода при заходе на посадку.
О крушении стало известно днем 27 июля. По предварительной информации, в результате катастрофы пострадали 13 человек.
На месте аварии работают пожарные. Горящий вертолет попал на снятое очевидцами видео. Судя по опубликованным кадрам, вертолет полностью выгорел.