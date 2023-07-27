Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 27 июля 2023Россия

Названа причина крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай

Причиной крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай стали электрические провода

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Причиной крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай стали электрические провода. Эту причину назвали в экстренных службах региона, сообщает ТАСС.

По данным спасателей, вертолет задел провода при заходе на посадку.

О крушении стало известно днем 27 июля. По предварительной информации, в результате катастрофы пострадали 13 человек.

На месте аварии работают пожарные. Горящий вертолет попал на снятое очевидцами видео. Судя по опубликованным кадрам, вертолет полностью выгорел.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в российском регионе

    В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении вертолета на Алтае

    Украинка с самыми большими скулами в мире испугала поклонников увеличением груди

    Ким Кардашьян вышла в свет с сумкой за 27 миллионов рублей

    ФСБ сообщила о 15-летнем приговоре двум украинским шпионам

    Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН

    Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

    В Африке захотели найти удовлетворяющее Россию решение по Украине

    Мишустин приехал в российский город и удивился

    Стало известно о состоянии пассажиров рухнувшего вертолета Ми-8 в Алтае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости