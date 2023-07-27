Названа причина крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай

Причиной крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай стали электрические провода

Причиной крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай стали электрические провода. Эту причину назвали в экстренных службах региона, сообщает ТАСС.

По данным спасателей, вертолет задел провода при заходе на посадку.

О крушении стало известно днем 27 июля. По предварительной информации, в результате катастрофы пострадали 13 человек.

На месте аварии работают пожарные. Горящий вертолет попал на снятое очевидцами видео. Судя по опубликованным кадрам, вертолет полностью выгорел.