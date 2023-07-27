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11:58, 27 июля 2023Россия

Загоревшийся при жесткой посадке в российском регионе вертолет попал на видео

«112» опубликовал видео с загоревшимся при жесткой посадке на Алтае вертолетом Ми-8

Загоревшийся при жесткой посадке в Республике Алтай вертолет Ми-8 попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видеоролике видно упавшее воздушное судно, от которого в небо поднимается густой дым.

По предварительным данным, Ми-8 рухнул в селе Тюнгур в Усть Коксинском районе близ границы с Казахстаном. При заходе на посадку вертолет зацепился за провода и упал.

Предположительно, на борту вертолета было 13 человек. По данным РИА Новости, в результате ЧП, по предварительной информации, пострадали семь человек, еще шестерых не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Як-52 разбился в Московской области.

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    Анна Щербакова
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