Россиянам перечислили лучшую одежду для жары

Производитель одежды Виталий Цыганков: в жару важно подбирать одежду из хлопка

Производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивных вещей Forward Виталий Цыганков перечислил россиянам лучшие для жаркой погоды предметы гардероба. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

Специалист рассказал, что для комфортного ощущения в летнее время важно правильно подбирать ткань изделия. При этом он уточнил, что многие бренды производят одежду из синтетических материалов, которые так же, как натуральные, позволяют выводить влагу с кожи.

«Отказываться от любимых тканей совсем не обязательно, главное — оценить их характеристику. А если хочется найти универсальный материал, то это, конечно, хлопок — база для любого времени года. Хлопок не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела», — подчеркнул он.

Помимо этого, в дни, когда температура воздуха повышена, эксперт призвал отказаться от слишком обтягивающих изделий, чтобы не перегревалось тело. «Ваше тело будет взято в тиски со всех сторон, если это еще и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи. Кроме того, такие вещи быстро не впитывают пот, оставляя разводы на материале, поэтому лучше выбирать свободные вещи», — пояснил Цыганков.

В заключение собеседник издания посоветовал подбирать предметы гардероба пастельных, бежевых и белых тонов. Он объяснил, что темный цвет больше притягивает ультрафиолетовые лучи и увеличивает риск получить солнечный удар.

В мае стилистка Мария Абабкова назвала россиянам худшую одежду для жаркого сезона. Специалистка призвала не носить летом вещи, выполненные из синтетики. По ее словам, данный вид ткани накапливает тепло, и из-за этого становится очень жарко.