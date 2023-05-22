Стилистка назвала россиянам худшую одежду для жары

Стилистка Мария Абабкова призвала россиян не носить в жару одежду из синтетики

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянам худшую одежду для жаркого сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Специалистка призвала не носить летом вещи, выполненные из синтетики. По ее словам, данный вид ткани накапливает тепло, и из-за этого становится очень жарко. «В синтетике будете чувствовать себя, как в полиэтиленовом пакете», — предупредила она.

Эксперт посоветовала присмотреться к одежде изо льна, хлопка или вискозы, поскольку они не мешают коже дышать.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Модный эксперт рекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella. По мнению специалиста, лучше всего данная модель обуви смотрится со спортивной одеждой, среди которой баскетбольные шорты, оверсайз-майки и джинсовые вещи.