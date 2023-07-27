Посольство России отвергло дезинформацию Вашингтона по теме украинских детей

Посольство России в США отвергло дезинформацию Вашингтона по теме украинских детей

Посольство России в США отвергло дезинформацию Вашингтона по теме украинских детей, заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Таким образом в дипмиссии прокомментировали «русофобские слушания» в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США, где американские чиновники заявляли о поддержке детей Украины во время специальной военной операции.

«Решительно отвергаем попытки Вашингтона цинично заработать политические очки на дезинформации, предвзятых оценках и совершенно абсурдных обвинениях в адрес российских властей по указанной теме», — подчеркнули в посольстве.

Там отметили, что Россия на деле подтверждает приверженность защите детей в условиях конфликтов и продолжает прилагать усилия по минимизации жертв среди гражданского населения.

Ранее МИД России назвал показной озабоченность США ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции (СВО). В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты — единственное государство, не ратифицирующее Конвенцию ООН о правах ребенка.

