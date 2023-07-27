Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России

Путин одобрил сделку по продаже активов нефтесервисной компании Eriell в РФ

Международная нефтесервисная компания Eriell получила разрешение продать бизнес в России. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В рамках сделки две структуры компании получит ООО «Металлcеверcтрой». Фирма была зарегистрирована в 2021 году, а в 2022-м понесла чистый убыток в 264 миллиона рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные СПАРК.

«Металлcеверcтрой» контролируется бизнесменом Алексеем Лукеевым — он является акционером 99-процентной доли компании. Предприниматель стоял у истоков российского бизнеса Eriell, был руководителем ООО «Энергия нефтегазового сервиса» (ЭНГС), которое принадлежало Eriell. Оставшаяся доля «Металлcеверcтроя» в 1 процент принадлежит Владимиру Лукееву, который ранее занимал пост заместителя гендиректора ЭНГС, пишет «Интерфакс».

Накануне Bloomberg предупредил, что западные компании, имеющие бизнес в России, рискуют потерять все активы и инвестиции в стране. Опасения обострились после того, как президент поручил передать местные активы Danone и «Балтики» под контроль государства. Такое действие стало неожиданным для западных владельцев, в настоящее время они расследуют ситуацию. В Danone уверяют, что обесценение активов не повлияет на капитал компании.