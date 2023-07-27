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15:21, 27 июля 2023Бывший СССР

Эстония получит от НАТО более 40 миллионов евро для приема контингентов альянса

Министр обороны Эстонии Певкур: Таллин получит от НАТО 40 млн евро для приема союзников

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония получит от НАТО 40 миллионов евро на строительство инфраструктуры для приема союзнических контингентов, рассказал министр обороны республики Ханно Певкур. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы уже вложились в сооружение необходимых объектов и теперь часть их завершения будет покрываться за счет софинансирования НАТО», — отметил он.

Средства планируется потратить на строительство ангаров для самолетов, казарм, технический укрытий на авиабазе в Эмари, возведения иных сооружений в военном городке Тапа, а также на расширение полигона Нурсипалу.

Ранее Певкур сообщил, что в ближайшие годы Эстония закупит боеприпасы на сумму, превышающую 1,2 миллиарда евро. Он отметил, что расходы страны на национальную оборону повышаются до трех процентов ВВП.

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