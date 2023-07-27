Эстония получит от НАТО более 40 миллионов евро для приема контингентов альянса

Министр обороны Эстонии Певкур: Таллин получит от НАТО 40 млн евро для приема союзников

Эстония получит от НАТО 40 миллионов евро на строительство инфраструктуры для приема союзнических контингентов, рассказал министр обороны республики Ханно Певкур. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы уже вложились в сооружение необходимых объектов и теперь часть их завершения будет покрываться за счет софинансирования НАТО», — отметил он.

Средства планируется потратить на строительство ангаров для самолетов, казарм, технический укрытий на авиабазе в Эмари, возведения иных сооружений в военном городке Тапа, а также на расширение полигона Нурсипалу.

Ранее Певкур сообщил, что в ближайшие годы Эстония закупит боеприпасы на сумму, превышающую 1,2 миллиарда евро. Он отметил, что расходы страны на национальную оборону повышаются до трех процентов ВВП.