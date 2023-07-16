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14:15, 16 июля 2023Бывший СССР

Эстония закупит боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро

Эстония закупит боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро в ближайшие годы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ближайшие годы Эстония закупит боеприпасы на сумму, превышающую 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

«В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиардов евро», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, утвердивший план развития военной сферы на период с 2024 по 2027 год.

Он отметил, что расходы страны на национальную оборону повышаются до трех процентов ВВП.

Эстонские власти закупят ракетный комплекс средней дальности для развития противовоздушной обороны, а также боеприпасы для воздушного нападения. Помимо этого, будет проведена механизация маневренных подразделений и продолжится пополнение запасов боеприпасов, начатое правительством в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Канада и Германия совместно со странами Прибалтики проведут масштабные военные учения на их территории. Планируется, что они пройдут в 2024 году или в начале 2025 года.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем выразил надежду, что НАТО окажет республике помощь при первых признаках угрозы и предупреждениях со стороны России. Власти Эстонии также рассчитывают, что базирующаяся в стране боевая батальонная группа Североатлантического альянса останется на месте.

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    Варвара Родикова
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