Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России

WP: Силы обороны Эстонии рассчитывают на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем выразил надежду, что НАТО окажет республике помощь при первых признаках угрозы со стороны России. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«Нам нужны подкрепления не тогда, когда начнется российская агрессия, а с того момента, как мы увидим первые признаки и предупреждения», — сказал генерал.

Власти Эстонии также рассчитывают, что базирующаяся в стране боевая батальонная группа НАТО останется на месте, отмечает издание.

В сообщении приводятся слова премьер-министра республики Каи Каллас, которая напомнила о двусторонних соглашениях Эстонии со странами НАТО. «Если одна страна решит вывести свои войска, то сюда должен будет прибыть кто-то другой», — сказала премьер-министр.

Ранее на военные учения Baltops 23 в Балтийском море прибыли более 30 военных кораблей НАТО и почти 3700 морпехов. В мероприятии, которое продлится до 16 июня, примут участие союзники Эстонии из 19 стран Североатлантического альянса.