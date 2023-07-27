На Московском урбанфоруме откроются уникальные фотозоны

На площадке Московского урбанфорума в «Лужниках» откроются уникальные фотозоны

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в «Лужниках» откроются уникальные фотозоны. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Необычные зоны для фотографирования подготовил комплекс городского хозяйства Москвы. Гости площадки узнают больше о работе пожарных, спасателей и сотрудников коммунальных служб и смогут «примерить» их образы.

Так, в зоне «Примерочная супергероя» можно будет сфотографироваться в форме московских спасателей и пожарных на фоне огня. Гостям предложат несколько разных комплектов одежды — стандартную форму пожарного, теплоотражающий костюм для работы в условиях воздействия высоких температур, защитный костюм, предназначенный для ликвидации последствий аварий с химически опасными веществами, а также гидрокостюм для подводных аварийно-спасательных работ.

Посетители фотозоны АО «МОСГАЗ» смогут сфотографироваться в спецкостюме и шлеме с профессиональными атрибутами столичных газовиков. Еще одну фотозону оборудуют в ковше экскаватора — ее разместят на выставке спецтехники городских служб. Внутри фотозоны «Труба», сделанной из трубы трехметрового диаметра, можно будет узнать о достижениях в развитии московской системы водоснабжения за последнее десятилетие.

Помимо этого, на площадке появится арт-инсталляция «На холсте из труб» — она станет ежедневно обновляемой фотозоной. В ее создании примут участие посетители мастер-классов, которые смогут создать из труб свой дизайн — их работы прикрепят к арт-объекту.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.