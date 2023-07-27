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06:05, 27 июля 2023Бывший СССР

Ударные вертолеты ВС РФ разгромили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ разгромили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ разгромили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в зоне специальной военной операции (СВО) армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Отмечается, что экипажи работают в парах, нанося удары с минимальных дистанций и на предельно низких высотах.

Ранее Ка-52 уничтожил бронетехнику. Экипаж ликвидировал боевую бронированную машину украинской армии с десантом. Также в сети появилось видео поражения колонны бронетехники украинской армии на артемовском направлении.

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    Марина Совина
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