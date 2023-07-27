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11:57, 27 июля 2023Ценности

Раскрыт простой способ сузить широкие в талии джинсы без шитья

TikTok-блогерша сузила широкие в талии джинсы, продев пуговицу в шлевку на поясе

Кадр: @niciadabarb / TikTok

Блогерша с никнеймом niciadabarb раскрыла простой способ сузить широкие в талии джинсы без шитья. Соответствующая публикация появилась в ее Tik Tok.

Сначала юзерша предстала перед камерой в ярком топе и штанах, которые были ей велики. Так, на размещенных кадрах видно, что между животом и брюками присутствует много свободного места.

Затем она продела пуговицу в крайнюю шлевку (петля, через которую продевается ремень и к которой может крепиться что-либо) на поясе и застегнула джинсы привычным образом. «Это определенно упрощает жизнь», — заключила она.

Ранее в июле блогерша Софи показала два простых способа стильно носить летние вещи. По словам инфлюэнсерши, в жаркое время следует надевать изделия таким образом, чтобы был короткий верх и удлиненный низ или наоборот.

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    Екатерина Ештокина
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