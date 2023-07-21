Блогерша показала два простых способа стильно носить летние вещи

Блогерша Софи: летом следует носить короткий верх и удлиненный низ или наоборот

Блогерша Софи (фамилия неизвестна) показала два простых способа стильно носить летние вещи. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok, который насчитывает 340,7 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом sophie.seddon, в жаркое время следует надевать изделия таким образом, чтобы был короткий верх и удлиненный низ или наоборот. Затем она продемонстрировала подходящие под упомянутый прием комплекты.

Так, на опубликованных кадрах юзерша примерила топ на завязках, джинсовую юбку макси и босоножки на плоском ходу. Помимо этого, девушка также предстала в наряде, состоящем из укороченных шорт, блузки с длинными широкими рукавами и грубых ботинок до колена. «Летом я одеваюсь только по такому принципу!» — заявила она.

Подписчики оценили рекомендацию и внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Вы меня вдохновляете. Спасибо», «Все правильно, в образе должен быть баланс», «Отличное правило», «Только так и никак иначе», — высказались они.

Ранее в июле стилист Лена Червова посоветовала россиянам избавиться от пяти летних вещей. В первую очередь специалист обратила внимание на дутую обувь и кникерсы. Помимо прочего, не стоит в настоящем сезоне покупать одежду, оформленную принтом тай-дай и перьями.