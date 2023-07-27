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14:05, 27 июля 2023Россия

Российские войска уничтожили склады авиационного топлива на Западной Украине

Минобороны: в Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива для ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженные объекты располагались в районе населенного пункта Староконстантинов. Они были поражены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, в Днепропетровской области были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18.

Ранее Минобороны сообщило об отражении четырех атак украинских войск в районе населенного пункта Клещеевка. В ходе боестолкновений на указанном участке линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли более 120 бойцов, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

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    Алан Босиков
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