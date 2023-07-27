Ким Кардашьян вышла в свет с сумкой за 27 миллионов рублей

Ким Кардашьян пришла футбольный матч с сумкой Hermès стоимостью более 27 миллионов рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет с сумкой стоимостью более 27 миллионов рублей. Соответствующие материал публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость посетила футбольный матч в Японии в наряде, состоящем из белого топа на широких бретелях, серых прямых брюк и туфель-лодочек ярко-синего цвета. При этом звезда собрала волосы в высокий хвост и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Свой образ Кардашьян дополнила сумкой Birkin бренда Hermès, цена которой варьируется от 150 тысяч до 600 тысяч долларов (13,5-54 миллиона рублей).

По данным журналистов, аксессуар, с которым бизнесвумен пришла на мероприятие, представляет собой матово-белую крокодиловую Birkin 30 Diamond Himalaya Niloticus. Известно, что данная сумка была продана на аукционе в 2014 году за 300,1 тысячи долларов (27 миллионов рублей).

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