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20:44, 27 июля 2023Бывший СССР

Украина попросила Евросоюз покрыть расходы на коридор солидарности

Reuters: Украина попросила ЕС покрыть расходы на зерновой коридор солидарности

Фото: Reuters

Украина попросила Евросоюз (ЕС) покрыть дополнительные расходы на зерновой коридор солидарности. Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении говорится, что Министерство сельского хозяйства написало письмо главе ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой закрыть дополнительные расходы на альтернативные маршруты, которые составят 30-40 долларов за тонну.

При этом собеседник агентства из Европы сообщил, что у союза не хватает финансов на дополнительные расходы. «Мы пока не нашли решения для поддержки зернового экспорта. Люди ломают голову с прошлого года», — сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС призвал Россию пересмотреть решение о прекращении зерновой сделки и пообещал, что Евросоюз будет прилагать все усилия экспорта зерна по коридорам солидарности.

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    Алевтина Запольская
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