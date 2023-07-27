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22:53, 27 июля 2023Россия

Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрелы ВСУ военкоров

Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел ВСУ

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества военкоров, попавших под обстрел ВСУ в Запорожской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Обоснованием для награждения указано «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга». Журналисту «РИА Новости» Ростиславу Журавлеву награда присуждена посмертно. Также орденоносцами стали фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

О гибели Журавлева в результате обстрела со стороны ВСУ стало известно 22 июля. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.

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    Марина Совина
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