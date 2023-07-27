Пленный боец ВСУ заявил о нехватке вооружения у Киева для контрнаступления

Пленный боец ВСУ Ходов заявил о нехватке вооружения у войск Киева для контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружения для проведения контрнаступления, в частности, на кременском участке фронта. Об этом заявил попавший в плен под Белогоровкой в Донбассе боец ВСУ Сергей Ходов, передает РИА Новости.

«У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу», — сказал он. Ходов отметил, что оказался в плену, когда командование отправило его и других военных укрепиться на позициях, где только прошел бой с российскими силами.

Однако военнослужащие России пошли в контрнаступление, а украинским бойцам нечем было отстреливаться, так как они имели только гранаты и несколько «рожков» с патронами к автомату, добавил он. По его словам, из западного вооружения за почти полтора года службы ему выдавали лишь гранаты. Ходов уточнил, что также видел переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая действия Украины, заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха. Наступать Киеву не помогают поставки вооружения из других стран и иностранные наемники и советники, считает глава государства.