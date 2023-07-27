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00:21, 27 июля 2023Экономика

В ЕС допустили принятие нового пакета антироссийских санкций до конца года

«Известия»: ЕС может принять новый пакет антироссийских санкций до конца года

Фото: Pixabay

В Европейском союзе допустили возможность принятия нового пакета санкций в отношении России, который на сегодняшний день уже начали прорабатывать, до конца 2023 года, сообщают «Известия».

«Всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию», — заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, в свою очередь, подтвердил возможность принятия 12-го пакета антироссийских санкций в этом году, назвав новые ограничения делом времени. По его словам, в связи с отказом западных государств отправить войска на Украину, им приходится демонстрировать свою поддержку Киева путем передачи ему вооружений и усиления давления на Москву.

Ранее стало известно, что совет Европейского союза согласовал продление персональных антироссийских санкций по Украине.

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    Марина Совина
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