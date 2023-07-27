В России начнут проверять личности пассажиров поездов по лицам

В России проведут эксперимент по проверке пассажиров поездов по биометрии вместо паспортов

В начале 2024 года в России запустят эксперимент по проверке личности пассажиров поездов дальнего следования по биометрии, а не по паспортам, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к правительству.

В эксперименте поучаствуют Минцифры, Минтранс и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы). Как прокомментировали в Минцифры, верификация по лицам поможет в таких случаях, когда пассажир забыл документы и не может сесть в поезд. Кроме того, процесс проверки станет быстрее и удобнее.

Использование биометрии не будет обязательным — пассажир сам сможет выбрать способ верификации. По словам Михаила Козлова, главы компании OVISION, которая занимается разработкой систем распознавания лиц, чтобы осуществить задумку, все вагоны поездов придется оснастить планшетами с камерами и специализированным ПО. Альтернативный способ проведения эксперимента — использование уже имеющихся терминалов.

Как считает гендиректор NtechLab Сергей Сучков, к 2025 году биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет внедрить практически во все виды транспорта.

Вместе с тем собеседник газеты, знакомый с ходом переговоров по проекту, заявил, что его реализация требует решения массы «сложных вопросов». В частности, он напомнил, что в России есть отдаленные станции со слабым покрытием интернета. Кроме того, при внедрении биометрии придется создавать «чистую зону» для пассажиров, куда не будут допускать провожающих. Наконец, будут необходимы поправки к закону о транспортной безопасности.

Закон «О единой биометрической системе» вступил в силу с 1 июня 2023 года. В конце прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что биометрию сдали около 70 миллионов россиян.

В июле сообщалось, что воспользоваться таким способом верификации захотели крупные продуктовые ритейлеры России. Они попросили Минцифры дать им возможность использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через кассу самообслуживания (КСО).