Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки

Президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство РФ и стран Африки, в котором бы публиковалась объективная информация. С такой инициативой он выступил на форуме «Россия — Африка», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространство в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная непредвзятая информация о происходящих в мире событиях», — отметил президент России.

Во время выступления на форуме Путин также заявил, что Россия продолжит уделять внимание поставкам своего зерна в страны Африки. Он отметил, что поставки российского зерна будут проходить в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии Продовольственной программы ООН.

Кроме того, Путин предложил рассмотреть возможность открытия школ с изучением русского языка в Африке.

Форум «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербург 27-28 июля.