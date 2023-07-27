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12:46, 27 июля 2023Мир

Путин предложил африканским детям учить русский язык

Президент России Путин предложил открыть в Африке школы с изучением русского языка

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия школ с изучением русского языка в Африке. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер пообещал помочь с развитием среднего и высшего образование. По его словам, Россия займется подготовкой педагогических кадров, которые смогут организовать в странах Африки обучение на русском языке.

«Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрения высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», — считает Путин.

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    Александр Слабиев
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