Мировые цены на пшеницу продолжили расти

Цена пшеницы выросла еще на 2,5% после повреждения терминала в Одесской области

Мировые цены на пшеницу выросли еще на 2,5 процента, до 7,3825 доллара за бушель после того, как власти Украины заявили об ударах двух крылатых ракет «Калибр» по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атак было повреждено оборудование на местном грузовом терминале, что усилило опасения участников рынка по поводу безопасности поставок зерна с Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов Чикагской биржи.

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что в результате недавних ракетных атак были повреждены и частично разрушены 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов. На ситуацию также оказывают давление угрозы властей России нацелиться на суда в Черном море, направляющиеся на Украину, и ответные предостережения Киева.

Усилению напряжения на мировом продовольственном рынке способствует и недавний выход Москвы из зерновой сделки. Все эти факторы привели к тому, что биржевые цены на пшеницу с начала этой недели поднялись до максимального за последние пять месяцев уровня. В то же время рекордные урожаи зерна в России помогли не допустить еще большего скачка цен на мировом рынке. Так, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в новом сельскохозяйственном сезоне Москва может отгрузить до 60 миллионов тонн зерна.

Удорожание пшеницы на Чикагской бирже продолжается с начала этой недели. Ранее сообщалось, что в ходе торгов стоимость сентябрьского фьючерса поднялась до максимальных с середины февраля 7,77 доллара за бушель. Однако в дальнейшем котировки слегка отыграли прирост и опустились до уровня 7,49 доллара.