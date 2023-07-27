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13:50, 27 июля 2023Бывший СССР

Ровенского военкома задержали после избиения военного дубинкой

Ровенского военкома задержали после избиения военного, хотевшего доложить о нарушениях

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главу областного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военных комиссариатов — прим. «Ленты.ру») Ровенской области Сергея Луцюка задержали, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Ранее в сети опубликовали видео, на котором, как заявляется, Луцюк избивает дубинкой украинского военного. На кадрах пострадавший обещает больше не повторять подобного.

«Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину», — сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подвел итог предварительных результатов проверки военкоматов Украины. Он назвал их неутешительными.

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    Алевтина Запольская
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