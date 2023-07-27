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17:58, 27 июля 2023Экономика

Прибыль одного из крупнейших производителей электроники рухнула на 95 процентов

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала на 95%, до $525,3 млн

Фото: Chris Ried / Unsplash

Во втором квартале года южнокорейская корпорация Samsung, которая является одним из крупнейших в мире производителей электроники, получила операционную прибыль в размере 668,5 миллиарда вон (около 525,3 миллиона долларов). Такие цифры приводятся в отчете на сайте компании.

Результат оказался на 95 процентов ниже уровня аналогичного периода прошлого года и на 6 процентов — предыдущего квартала. Показатель рухнул до минимума с 2009 года. Чистая прибыль Samsung за данный период упала на 84,5 процента в годовом выражении, до 1,72 триллиона вон, а объем продаж снизился на 22,3 процента — до 60 триллиона вон.

В отчете компания отмечает, что на операционную прибыль положительный эффект оказала слабость корейской воны по отношению к доллару, евро и другим ведущим мировым валютам. Корпорация надеется, что во второй половине года мировой спрос будет постепенно восстанавливаться и доходы компании вырастут.

В предварительном отчете, опубликованном 7 июля, Samsung объяснила, что причиной падения прибыли стало снижение интереса к чипам памяти. Во время пандемии спрос на компьютеры и другую технику резко вырос, из-за чего производители решили нарастить запасы микропроцессоров. Однако в настоящее время на фоне проблем в мировой экономике склады с чипами стали проблемой производителей.

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    Мария Грушко
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