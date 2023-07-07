Прибыль одного из крупнейших производителей электроники упала в 25 раз

Южнокорейская корпорация Samsung отчиталась о падении прибыли на 96 процентов

Один из крупнейших в мире производителей электроники южнокорейская корпорация Samsung сообщила о падении квартальной прибыли в 25 раз (на 96 процентов), до 600 миллиардов вон (460 миллионов долларов). Такие цифры приводятся в предварительном отчете компании, окончательные данные будут опубликованы 27 июля.

Результат по прибыли стал худшим с 2009 года. Выручка сократилась на 17,4 процента, до 63,75 вон (48,8 миллиарда долларов). В целом данные не стали неожиданностью, аналитики ожидали за второй квартал примерно такие показатели.

Основной причиной провала стало падение интереса к чипам памяти. Пандемия COVID-19 привела к резкому росту спроса на компьютеры и другую технику, из-за чего производители решили нарастить запасы микропроцессоров. Но теперь, после завершения пандемии и на фоне проблем в мировой экономике, склады с чипами стали проблемой производителей. Избыточное предложение провоцирует снижение цен, которое бьет по прибыли компаний.

Вместе с тем эксперты не видят ничего страшного в текущих низких финансовых показателях Samsung. Более того, в перспективе они ожидают, что компания выйдет из этого кризиса даже с выгодой для себя, потому что может позволить себе поддерживать инвестиции. Восстановление спроса на процессоры так или иначе неизбежно, а значит, южнокорейская корпорация имеет шансы увеличить доминирование на технологическом рынке уже через пару лет.

Ранее сообщалось, что в России рухнули продажи наиболее дорогих и качественных смартфонов, в том числе продукции Apple и Samsung. В 2023-м их доля сократилась до 25 процентов в штуках и до 50 процентов в денежном выражении, что соответствует уровню 2013 года.