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09:26, 27 июля 2023Россия

Умер сенатор от Тульской области

В возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. Об этом со ссылкой на аппарат Совета Федерации сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства в верхней палате парламента сообщил, что у Панченко последнее время были проблемы со здоровьем.

Причина смерти сенатора не называется.

На пост сенатора от региона Панченко был назначен в 2019 году. До этого он являлся депутатом областной Думы, а также председателем регионального законодательного собрания.

Игорь Панченко был награжден званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и орденом Почета.

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    Марк Леонов
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