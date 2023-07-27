Умер сенатор от Тульской области

В возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

В возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. Об этом со ссылкой на аппарат Совета Федерации сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства в верхней палате парламента сообщил, что у Панченко последнее время были проблемы со здоровьем.

Причина смерти сенатора не называется.

На пост сенатора от региона Панченко был назначен в 2019 году. До этого он являлся депутатом областной Думы, а также председателем регионального законодательного собрания.

Игорь Панченко был награжден званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и орденом Почета.