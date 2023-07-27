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20:37, 27 июля 2023Из жизни

Мужчина отбился от акулы-людоеда и доплыл до берега с прокушенной ногой

В Австралии молодой мужчина отбился от акулы и проплыл полкилометра до берега

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

В Австралии серфер подвергся нападению акулы-людоеда, отбился и сумел проплыть полкилометра до берега с прокушенной ногой. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел утром 24 июля недалеко от города Перт, штат Западная Австралия. Молодой мужчина катался на доске примерно в 600 метрах от берега, когда его атаковала хищная рыба. Акула сбросила австралийца с доски и схватила за левую ногу.

Несмотря на серьезную рану, серфер сумел отбиться от вцепившейся в него хищницы, снова забраться на доску и доплыть до пляжа. Там мужчине оказала первую помощь медсестра, после чего его доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что пострадавший потерял много крови, и похвалили его за хладнокровие и отвагу, проявленные в экстремальной ситуации.

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Позже стало известно, что через 15 минут после нападения крупную хищную рыбу снова заметили у побережья. Сайт Sharksmart WA, информирующий местных жителей и туристов о появлении акул у пляжей Западной Австралии, сообщил, что около девяти часов утра в районе заметили большую белую акулу, которых также называют акулами-людоедами. Купальщикам рекомендовали быть очень острожными в воде.

Ранее сообщалось, что акула атаковала пловца на глазах у отдыхающих на пляже у побережья американском штате Южная Каролина. Хищная рыба подплыла к мужчине, который находился по пояс в воде, и схватила за ногу.

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    Никита Савин
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