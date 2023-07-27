Омбудсмен ДНР назвала самое циничное преступление против детей Донбасса

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о тактике живого щита ВСУ против детей Донбасса

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова назвала самое циничное и возмутительное преступление против детей Донбасса. По ее словам, им является применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактики живого щита, передает РИА Новости.

Она отметила, что украинские военные на протяжении месяцев насильно удерживали на своих позициях в качестве заложников не только взрослое население, но и детей.

Ранее сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова рассказала, что вскрываются новые факты о незаконной эвакуации детей из населенных пунктов Донбасса. В настоящее время нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи.