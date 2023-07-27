Львова-Белова сообщила о планах вернуть 200 российских детей из Сирии

Омбудсмен Львова-Белова заявила о планах вернуть 200 российских детей из Сирии

В Россию из Сирии планируется вернуть на родину 200 детей. О таком замысле сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем эту работу. Она не только гуманитарного плана, мы еще привозим наших детей, которые оказались там в лагерях беженцев и родственники которых находятся на территории России», — пояснила омбудсмен.

По ее словам, на данный момент готовы документы по 200 детям. Также она добавила, что в работе есть сложности, связанные с ордером на арест Международного уголовного суда (МУС), однако выход уже найден.

Ранее Мария Львова-Белова заявила, что передача украинцам их детей, которые отдыхали в Крыму и не вернулись вовремя, прежде всего затруднена тем, что их родители сейчас находятся в Евросоюзе (ЕС). При этом, по ее словам, всех украинских детей, которые были в Краснодарском крае, вернули на родину их законным представителям.