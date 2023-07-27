Врач назвала россиянам причину раннего старения кожи

Дерматолог Суворова: сладкие продукты нарушают работу коллагена в коже

Дерматолог Арина Суворова назвала россиянам причину раннего старения кожи. Соответствующий комментарий публикует Life.

По словам доктора, глюкоза, которая находится в сладких продуктах, пагубно влияет на внешний вид. Медик объяснила, что в случае, когда простые углеводы превышают норму, они начинают накапливаться в организме. Вследствие этого нарушается работа коллагена и эластина, которые поддерживают упругость кожи.

«Волокна коллагена под действием гликирования становятся ломкими и теряют свое свойство регенерации. Тем самым кожа теряет плотность и эластичность», — предупредила врач.

Помимо прочего, Суворова добавила, что из-за сладкого в коже нарушается процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты. По ее словам, это приводит к потере нормального уровня влажности, появлению нежелательной сухости и обезвоженности. Цвет лица становится более тусклым, отметила эксперт.

В заключение специалистка подчеркнула, что продукты с содержанием большого количества сахара меняют рН кожи.

«Начинается процесс размножения условно-патогенной флоры: грибов малассезии и стафилококков. Это приводит к проявлению симптомов инфекционных дерматозов: акне, микоза, розацеа, осложняется атопический дерматит и псориаз. С увеличением количества продуктов гликации в коже усугубляются нежелательные симптомы: усиленная реакция на инсоляцию, появление пигментных пятен», — перечислила Суворова.

Ранее в июле дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Юзерша заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать в своей рутине антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход, достигнув 20 лет.