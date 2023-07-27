При столкновении электрички с автомобилем в Ставрополье погибли два человека

В Ставропольском крае легковушка столкнулась с электричкой, погибли два человека

В Ставропольском крае в четверг, 27 июля, произошло столкновение легкового автомобиля с локомотивом электрички, в результате чего погибли два человека. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 17:40 мск водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал семафора. «Произошло столкновение с локомотивом. Состав протащил легковой автомобиль несколько метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в машине находились 30-летний водитель и его 65-летняя мать, они оба скончались от полученных травм. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и спасатели.