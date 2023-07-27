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21:16, 27 июля 2023Мир

Путин заявил о помощи России в предотвращении конфликтов в Африке

Путин: Россия будет способствовать предотвращению конфликтов в Африке

Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте. Об этом он сообщил в ходе торжественного приема для почетных гостей саммита «Россия — Африка», передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать сообща. Он также добавил, что развитие связей со странами Африки является одним из приоритетов России и что Москва с оптимизмом смотрит в будущее таких отношений.

Владимир Путин также отметил, что Россия и страны Африки вместе выступают за многополярность. Он также предложил тост за российско-африканскую дружбу.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    Марина Совина
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