В Крыму запретят допуск на ведущую в Херсонскую область Арабатскую стрелку

Оперштаб Крыма сообщил о запрете допуска гражданских на Арабатскую стрелку с 31 июля

В Крыму запретят допуск гражданских на ведущую в Херсонскую область косу Арабатская стрелка. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Запрет вводится с 20:00 31 июля. В оперштабе объяснили, что мера направлена на локализацию угрозы безопасности жителям полуострова, а также военным и другим объектам, расположенным на территории Крыма.

На сайте правительства республики уточняется, что доступ на косу останется только у следующих по вызову сотрудников экстренных служб, а также у граждан, задействованных в работах оборонного значения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Конкретные сроки действия запрета не называются. Допуск на Арабатскую стрелку будет запрещен до особого распоряжения.

По информации из открытых источников, Арбатская стрелка — узкая полоса земли на северо-востоке Крыма, состоящая из ракушечного материала, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Коса соединяет восточную часть полуострова с Херсонской областью.

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