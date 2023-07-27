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01:53, 27 июля 2023Россия

В Госдуме объяснили слова Зеленского о «деоккупации Крыма» бессильной злобой

Депутат ГД Шеремет объяснил слова Зеленского о «деоккупации Крыма» бессильной злобой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к «деоккупации Крыма» бессильной злобой. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти заявления Зеленского — от бессильной злобы и сродни угрозам беззубого пса, который потерял свои зубы, ввязавшись в заведомо проигрышную драку», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Шеремета, заявления украинского лидера являются постановкой, которую срежиссировали и продумали западные кураторы.

Депутат назвал высказывания Зеленского «политическими кричалками», которые призваны посеять сомнения и панику среди людей. Он заключил, что с жителями Крыма подобный вариант не проходит.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что высокопоставленный чиновник одной из европейских стран усомнился в способности Киева «вернуть все территории, которые проиграли России», особенно Крым или Донбасс.

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    Марина Совина
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