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18:35, 27 июля 2023Моя страна

Челябинец стал самым метким стрелком из лука в России

Челябинец Илья Гарифьянов победил в Первенстве России по стрельбе из лука

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Житель Челябинска Илья Гарифьянов победил в Первенстве России и стал самым метким стрелком из лука в стране. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Чемпионат проходил во Владивостоке, куда приехали 360 спортсменов из 30 регионов России. По итогам первенства воспитанник челябинской спортшколы номер 5 Гарифьянов получил золотую медаль по стрельбе из блочного лука.

«Мы начали первенство России во Владивостоке, а осенью проведем другое в Калининграде. Это важно для молодежи, чтобы они знали, что Россия — огромная страна», — рассказал президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев.

Ранее более сотни атлетов устроили заплыв по Исети в центре Екатеринбурга в рамках фестиваля по триатлону Ironstar. В первый день фестиваля, который пришелся на 21 июля, участников мероприятия ждут заплывы на одну и две морские мили. На обеих дистанциях, по данным издания, находятся 116 спортсменов.

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    Карина Черных
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