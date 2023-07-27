Челябинец стал самым метким стрелком из лука в России

Челябинец Илья Гарифьянов победил в Первенстве России по стрельбе из лука

Житель Челябинска Илья Гарифьянов победил в Первенстве России и стал самым метким стрелком из лука в стране. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Чемпионат проходил во Владивостоке, куда приехали 360 спортсменов из 30 регионов России. По итогам первенства воспитанник челябинской спортшколы номер 5 Гарифьянов получил золотую медаль по стрельбе из блочного лука.

«Мы начали первенство России во Владивостоке, а осенью проведем другое в Калининграде. Это важно для молодежи, чтобы они знали, что Россия — огромная страна», — рассказал президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев.

Ранее более сотни атлетов устроили заплыв по Исети в центре Екатеринбурга в рамках фестиваля по триатлону Ironstar. В первый день фестиваля, который пришелся на 21 июля, участников мероприятия ждут заплывы на одну и две морские мили. На обеих дистанциях, по данным издания, находятся 116 спортсменов.