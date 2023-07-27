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11:01, 27 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумской области Украины

Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Сумской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

Подробности не приводятся. В это время в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Ранее на Украине сообщили о повреждении производственного оборудования в результате взрывов в одном из портов Одессы. Какой именно порт пострадал не уточняется.

26 июля стало известно о мощном взрыве в Киеве. Взрывная волна ощущалась на северо-западе города.

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