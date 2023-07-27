Стало известно о взрывах в Сумской области Украины
Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы
В Сумской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.
Подробности не приводятся. В это время в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Ранее на Украине сообщили о повреждении производственного оборудования в результате взрывов в одном из портов Одессы. Какой именно порт пострадал не уточняется.
26 июля стало известно о мощном взрыве в Киеве. Взрывная волна ощущалась на северо-западе города.